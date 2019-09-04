شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع أمام الجنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، الأربعاء، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد أيام من استقرار سعر صرف العملة الخضراء.

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وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار 4 قروش ليسجل 16.46 جنيه للشراء و16.56 جنيه للبيع، بينما في البنك العربي الإفريقي الدولي تراجع واحد قرش ليسجل 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني والبنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات، استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.. أما في بنوك قناة السويس والبركة والكويت الوطني، فسجل سعر الدولار 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدولار تراجع أكثر من واحد جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الجاري. فيما يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية «الدولار» وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.