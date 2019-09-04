شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الأعلى» يعتمد حركة ترقيات 500 قاض إلى رئيس من الفئة «أ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ترقية 500 رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى الفئة (أ)، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب).

وقال المستشار محمد رضا حسين، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، في بيان الأربعاء، إن مجلس القضاء الأعلى نظر خلال جلسته اليوم حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل.

وأضاف أن مرحلة التظلمات تبدأ من غد الخميس وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.