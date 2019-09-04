شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: بدء سريان الأكواد والمعايير بعد نشرها في الوقائع المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس نظر في اجتماعه، اليوم الأربعاء، المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.

وقرر المجلس الموافقة على هذه الضوابط بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومناقشات مع المجتمع المدني متمثلا في نقابتي الصحفيين والإعلاميين حيث تم أخذ رأيهم.

وتابع فرج في مؤتمر صحفي، الأربعاء: «سيتم نشر المعايير والأكواد في جريدة الوقائع المصرية لتصبح سارية المفعول في اليوم التالي لنشرها».