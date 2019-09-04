شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تفعيل لجنة تظلمات «الأعلى للإعلام» برئاسة عصام الأمير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في ضوء تفعيل نشاط لجان المجلس؛ فقد تقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى برئاسة عصام الأمير.
وأوضح فرج، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بالمجلس التي وافقت عليها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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