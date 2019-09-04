شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يخاطب السلطات المعنية بشأن حفل محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف فرج، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس، الأربعاء، أن المجلس قرر مخاطبة السلطات المعنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان بالساحل وكذلك نقابة المهن الموسيقية رغم أنها الشاكي ونظر ما سيأتي من المصنفات الفنية، لبحث ما سيتم اتخاذه.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم سيناقش كل ترتيبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية للصحف، وكذلك ما يخص الملكية الفكرية وحماية حقوقها.