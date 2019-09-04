شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: مدة برنامج التوك شو ساعتان بالفواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية وناقش الملاحظات، وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.

وأوضح فرج، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.