لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.. قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يعقد المؤتمر الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمرن:

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، خلال الفترة من 2 – 4 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية للوزارة خلال عام 2019/2020، وحضره مساعد الوزير لقطاع

يهدف المؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، إلى تحديث استراتيجية العمل في ضوء المستجدات والتحديات الراهنة، ورصد الإشكاليات والمعوقات لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وسبل مواجهتها، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية، والوقوف على الأبعاد المختلفة لتلك المشكلة "دولياً، إقليمياً، محلياً" ودور المواجهة الأمنية في مكافحة الإجرام المنظم لجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.

واستعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامي إلى جانب الإجراءات القانونية في ضبط القضايا وتدابير الحماية والمساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.