محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه ومساومة مالكيها على ردها مقابل مبالغ مالية.
تلقى مركز شرطة الفيوم بلاغًا من "سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي ببنى سويف" بأنه أثناء قيادته سيارته "ربع نقل" بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، فوجئ بقيام قائد سيارة ملاكي باعتراضه، ولدى معاتبته لمستقليها قام قائدها بالنزول وتعدى عليه بالسب واستولى على السيارة قيادته وهرب.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم "سائق، عامل، ميكانيكي، عاطل –مقيمين بالفيوم".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم " فردين خرطوش، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه".
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه مستخدمين سيارة ملاكي ملك السائق والأسلحة المضبوطة، وأرشدوا عن السيارة المبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة نقل والمحرر بشأنها محضر بمركز شرطة الفيوم ومساومة مالكها عقب ذلك على إعادتها مقابل مبلغ مالي وتقسيمهم المبلغ فيما بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه في الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.