"القضاء الأعلى" يعتمد حركة ترقيات 500 قاض إلى رئيس من الفئة (أ)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ترقية 500 رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى الفئة (أ)، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب).

قال المستشار محمد رضا حسين مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، في بيان اليوم الأربعاء، أن مجلس القضاء الأعلى نظر خلال جلسته اليوم، حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي رعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل.

وأضاف أن مرحلة التظلمات تبدأ من غد الخميس وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

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