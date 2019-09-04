الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ورق بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نشب منذ قليل، حريق داخل مصنع حريق ورق بمدينة 6 أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة برجال الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وجار السيطرة على الحريق.

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