تجديد حبس النائب صلاح عيسى في قضية "رشوة المقابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ في اتهامه بطلب وتلقي رشاوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة المقابر".

وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م" و"ل. ف"، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت في 11 يوليو الماضي بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة المقابر".

وكشفت التحريات، في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.