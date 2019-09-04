"الداخلية": مقتل 2 من العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مصرع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، تخصصا في الاتجار بمادة الهيروين المخدرة، عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما.

كانت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أفادت بتردد شخصين (بدون عمل، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) على المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، والاتجار في المواد المخدرة وتحديدًا مخدر الهيروين.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمكان اختبائهما بالمكان، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصرين الإجراميين وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعهما.

وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – خزينة بداخلها 14 طلقة آلية – خزينة بداخلها 15 طلقة آلية – طبنجة عيار 9مم – 7 طلقات من ذات العيار – 3 ميزان حساس – 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر– 7 هواتف محمولة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – كمية من فوارغ الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.