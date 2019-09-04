الجنايات تقضي ببراءة رئيس حي الدقي السابق من تهمة رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة رئيس حي الدقي السابق، وجميع المتهمين من تهمة الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلي، وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

كانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم الأول "نادر. س" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 ملايين جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنيه، وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.