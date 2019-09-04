منها الوقاية من سرطان المبيض.. طبيب يكشف: 5 فوائد لأقراص منع الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

​قال الدكتور أشرف قرطام، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة، تتنوع بين اللولب وهو الأشهر والأوسع استخدامًا فى مصر، ثم حبوب منع الحمل حيث تضم الحبوب الأحادية التي تستخدم أثناء الرضاعة والحبوب المركبة التى تحتوي على مزيج من الهرمونات التى تماثل الهرمونات فى جسم السيدة، وكذلك الواقي الذكري وحقن منع الحمل والكبسولات التي تزرع تحت الجلد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته إحدى شركات الأدوية الوطنية، اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن تنفيذ خطة شاملة تتضمن مضاعفة إنتاجها من أدوية منع الحمل التي تضاهي المنتج المستورد وبنصف ثمنه، بعد أزمة نقص أدوية منع الحمل في الصيدليات خاصة المستوردة خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وردًا على تساؤل عن الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل، أضاف "قرطام" أنه لا توجد وسيلة دون آثار جانبية حتى المستورد، فقد تعاني بعض السيدات خلال الفترة الأولى لاستخدام أدوية منع الحمل مثل بعض الأقراص من بعض الآثار الجانبية المحتملة مثل الصداع، اضطرابات بالجهاز الهضمي، بعض الآلام بالثدي، إلا أن هذه الأعراض تختفي بالتدريج مع الاستمرار في الاستخدام كما أنها لا تحدث لجميع السيدات، وبنسبة محدودة للمستخدمين.

وأشار إلى أن أقراص منع الحمل لها فوائد أخرى بخلاف تنظيم النسل وهي خفص الالتهابات الحوضية وتقليل نسبة الأورام الليفية، وعلاج بطانة الرحم المهاجرة، وحالات زيادة الشعر في أماكن غير طبيعية للسيدات بسبب مرض التكيسات المبيضية، والحالات المصابة بالأنيميا، بالإضافة إلى الوقاية من بعض الأورام السرطانية مثل سرطان المبيض، وكذلك منع الميكروبات في منطقة عنق الرحم.

وقال قرطام: "بعض الدراسات تحدثت عن أن استخدام أقراص منع الحمل لمدة سنة، يوازي 15 سنة وقاية من سرطان المبيض".