الأعلى للإعلام يحقق مع "الحدث اليوم" بسبب "جرائم إعلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد القادم التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قناة الحدث اليوم وتشمل مخالفات جسيمة من بينها بيع الهواء وتأجير الوقت.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس في تصريحات لمحرري المجلس، إن الممثل القانوني للقناة يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.