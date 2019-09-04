"الأعلى للإعلام" يقر لائحة أكواد ومعايير العمل الصحفي والإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن المجلس نظر في اجتماعه اليوم الأربعاء، لائحة الأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، بعد مراجعتها من مجلس الدولة وخضوعها لمناقشات قبلها مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين وفي ضوء هذه المناقشات سوف يتم إعداد الصيغة النهائية.

وأضاف فرج، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، اليوم، أن المجلس أقر ضوابط برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية، وفي ضوء مراجعات المجلس مع نقابة الأطباء وسيتم إصدارها، لافتا إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل لجنة التظلمات في الشكاوى برئاسة عصام الأمير.