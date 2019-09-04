الأعلى للإعلام: تفعيل لجنة التظلمات برئاسة عصام الأمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في ضوء تفعيل نشاط اللجان تقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى برئاسة عصام الأمير.

وأوضح فرج في مؤتمر صحفي اليوم أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بالمجلس التي وافقت عليها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة.​