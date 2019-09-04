أخبار مصر

"النيل الدولية" تكرم بسملة السلاموني بطلة أفريقيا في "الترايثلون الثلاثي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كرمت قناة النيل الدولية برئاسة تغريد حسين، البطلة بسملة السلاموني ضيفه برنامج "بتوقيت القاهره" وثمنت جهود فريق العمل لدعوة نماذج مشرفه فخر لكل مصري.

وأشارت رئيس قناة النيل الدولية، إلى أن القناة بدأت سلسلة من اللقاءات الحصرية مع الأبطال من رفعوا اسم مصر عاليا.

Advertisements

وكشفت أن القناة تستضيف قريبا عددًا من أبطال كرة اليد للناشئين أبطال العالم ليتحدثوا عن ما تحقق من إنجاز تاريخي على أيدي الفراعنة.

جدير بالذكر أن بسملة السلاموني حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الترايثلون الثلاثي في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب واستطاعت رفع رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينها 22 ذهبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "النيل الدولية" تكرم بسملة السلاموني بطلة أفريقيا في "الترايثلون الثلاثي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا