أخبار مصر | برئاسة عصام الأمير.. لجنة تظلمات جديدة بـ 'الأعلى للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برئاسة عصام الأمير.. لجنة تظلمات جديدة بـ 'الأعلى للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في ضوء تفعيل نشاط اللجان بالمجلس، فقد تقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى برئاسة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس اختار رئيسًا للجنة التظلمات من غير الأعضاء؛ حفاظًا على النزاهة والحيادية.

وأكد "فرج" أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بالمجلس، والتي وافقت عليها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

