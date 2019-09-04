أخبار مصر | رسميًا.. مدة برنامج التوك شو ساعتين بالفواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مدة برنامج التوك شو ساعتين بالفواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، وناقش الملاحظات التي تلقاها من القنوات بخصوص الأمر، وتم الموافقة على أن تكون مدة البرامج التلفزيونية ساعتين بالفواصل الإعلانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف، والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

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وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

وتنشر "الفجـر" ضوابط برمج التوك شو تعرف عليها:

1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابيين.

2- أن يكون رئيس التحرير مسؤولًا عما يُذاع وعليه مراجعته.

3- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبره ومعلوم.

4- أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة.

5- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.

6- أن يجمع بين الخبراء والمسؤولين ولا يقتصر على طرف واحد.

7- لا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها.

8- أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.

9- أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.

10- أن لا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.

11- أن يلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.

12 -أن يبرز مصادر معلوماته جيدًا.

13- أن يكفل حق الرد.

14- أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

15- أن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية و الإقليمية.

16- أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.

17- أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

18- أن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.

19- ألا تزيد مدة البرنامج عن 120 دقيقة.

20- ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق.

21- أن يراعي في الإعلانات الأكواد المهنية وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.

