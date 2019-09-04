أخبار مصر | بسكويت وفطير بالعجوة.. الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسكويت وفطير بالعجوة.. الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وكذا الموافقة على التعاقد مع عددٍ من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت، لكافة طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2019 – 2020 ، بالأسعار النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.
كما وافق المجلس على التعاقد مع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، للعام الدراسي 2019 – 2020، بشرط استيفاء موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
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"السبت إجازة في المدارس أم لا؟".. مصادر بـ"التعليم" تجيب
حالة من الجدل أثيرت أمس عبر جروب أدعم طارق شوقي، وذلك بسبب إعلان أول يوم للدراسة بحسب الخريطة الزمنية فى 21 سبتمبر الجارى، مما ظن البعض أن التربية والتعليم قامت بإلغاء إجازة السبت.
وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنها لم تقوم بإلغاء إجازة السبت ولكن يوجد بعض المحافظات تعمل المدارس بها يوم السبت، وأضافت المصادر أن تحديد السبت إجازة من عدمه يرجع إلى المحافظ وليس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وكان قد استعرض الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 1192019 إلى يوم 2852020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 2192019 حتى 462020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 2512020 وتنتهى يوم الخميس 622020).
أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني تبدأ من 822020 إلى 2852020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 822020 إلى 462020.