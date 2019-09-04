أخبار مصر | بسكويت وفطير بالعجوة.. الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسكويت وفطير بالعجوة.. الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكذا الموافقة على التعاقد مع عددٍ من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت، لكافة طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2019 – 2020 ، بالأسعار النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.

كما وافق المجلس على التعاقد مع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، للعام الدراسي 2019 – 2020، بشرط استيفاء موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

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