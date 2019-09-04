أخبار مصر | رسميًا.. 'الأعلى للإعلام' يعلن بدء العمل بالمعايير والأكواد المهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. 'الأعلى للإعلام' يعلن بدء العمل بالمعايير والأكواد المهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس نظر في اجتماعه اليوم، المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والقواعد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن المجلس قرر الموافقة على هذه الضوابط بعد مراجعتها من مجلس الدولة، ومناقشات مع المجتمع المدني، متمثلًا في نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وتابع: "سيتم نشر المعايير والأكواد في جريدة الوقائع المصرية، لتصبح سارية في اليوم التالي لنشرها".

