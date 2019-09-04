أخبار مصر | عاجل.. قرار من 'الأعلى للإعلام' بخصوص محمد رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار من 'الأعلى للإعلام' بخصوص محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مخاطبة المجلس للمصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية، بخصوص خروقات بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي.

وقال "فرج" في تصريحات صحفية، إن المجلس خاطب نقابة المهن الموسيقية، للتحقيق مع الفنان محمد رمضان، بالتعاون مع المصنفات الفنية، وبعد ذلك سيقوم المجلس بالنظر في الأمر، وفقًا لما يرد من التحقيق.

وكان تقدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد خروقات قام بها الفنان محمد رمضان بحفل له بالساحل الشمالي.