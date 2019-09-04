أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٦ أيام (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٦ أيام (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2019 ‏).

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناه السويس لاتخاذها مسارات بديلة، كما نفى المركز ما اثير حول إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، ونفى ايضا ما تداول حول الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة.

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كما نفى المركز الإعلامي ما اثير حول إصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، ونفى المركز ما تداول حول مواجهة مصر موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي، ونفى المركز ما تردد حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري.

ونفى المركز ما اثير حول فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف ، كما نفي المركز ما تداول حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير، ونفى ايضا ما اثير حول حرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها عند سن الـ24 عاما.

كما نفى المركز ما تداول حول جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية، ونفي ما تردد حول تنظيم وزارة القوى العاملة رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، كما نفى ما تداول حول فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام القادم.