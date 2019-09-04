مصر | في الصف.. التحفظ على سلاحي مجرمين لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لموقع الحادث، وتم التحفظ على عينات من الدماء، تمهيدا لفحصها وكتابة تقرير واف.

ولقي اثنين من أخطر تجار المخدرات بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، مصرعهما إثر مطاردة أمنية بينهما وبين الشرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، بتواجد اثنين من أخطر تجار المخدرات وخاصة الهيروين المخدر، بالمنطقة الجبلية، بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ومداهمة وكرهما، ولدى استشعار العناصر الإجرامية بقوات الشرطة بادرا بإطلاق أعيرة بواسطة بندقية آلية وطبنجة كانا بحوزتهما، وأسفرت المطاردة عن مصرع تاجري المخدرات، وبتفتيش وكرهما عثر على كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثتين، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر



كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

