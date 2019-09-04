مصر | تأجيل طعن "العتال" على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية لـ21 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن "العتال" على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية لـ21 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، المسقطة عضويته، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية خلال سبتمبر الجاري على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة؛ لرفعها من غير ذي صفة، لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

وكان "العتال" ذكر في دعواه أمام القضاء الإداري التي حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف هذه الانتخابات لما تتضمنه من مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.