مصر | بـ"ربع كيلو هيروين و3 أسلحة".. تفاصيل جديدة عن مصرع تاجري مخدرات في مطاردة أمنية بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"ربع كيلو هيروين و3 أسلحة".. تفاصيل جديدة عن مصرع تاجري مخدرات في مطاردة أمنية بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأنه عقب وقوع مطاردة أمنية بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، بين عناصر الشرطة وتاجري مخدرات، نتج عنها مصرع تاجري المخدرات، عثر داخل وكرهما على ربع كيلو هيروين وبندقيتين أليتين، طبنجة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، بتواجد إثنين من أخطر تجار المخدرات وخاصة الهيروين المخدر، بالمنطقة الجبلية، بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ومداهمة وكرهما، ولدي استشعار العناصر الإجرامية بقوات الشرطة بادروا بإطلاق أعيرة بواسطة بندقية آلية وطبنجة كانا بحوزتهما، وأسفرت المطاردة عن مصرع تاجري المخدرات، وبتفتيش وكرهما عثر على كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثتين، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

بـ"حشيش وتمثال على شكل قرد".. القبض على سباك في الحوامدية

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته تمثال يشتبه في أثريته بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية مفاداها قيام "سيد.ع. م"، 41 سنة، سباك ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، استهدفت المتحري عنه وأمكن طبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، مبلغ 250 جنيه، تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه بأثريته.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة بيعها وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة.

وبعرض التمثال على أحد مفتشي الآثار أفاد بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.