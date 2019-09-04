مصر | انتداب "المعمل الجنائي" في حريق شقة مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب "المعمل الجنائي" في حريق شقة مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي في حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة القسم وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحصر التلفيات والخسائر.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم مصر القديمة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدي الشقق في مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

اليوم.. استكمال محاكمة 271 متهما في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة محاكمة 271 متهما سماع أقوال الشهود بجلسة القضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

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أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

"المنطقة الجبلية وكرهما".. مصرع تاجري مخدرات في مطاردة أمنية بالصف

لقي اثنين من أخطر تجار المخدرات بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، مصرعهما إثر مطاردة أمنية بينهما وبين الشرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، بتواجد اثنين من أخطر تجار المخدرات وخاصة الهيروين المخدر، بالمنطقة الجبلية، بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ومداهمة وكرهما، ولدى استشعار العناصر الإجرامية بقوات الشرطة بادروا بإطلاق أعيرة بواسطة بندقية آلية وطبنجة كانا بحوزتهما، وأسفرت المطاردة عن مصرع تاجري المخدرات، وبتفتيش وكرهما عثر على كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثتين، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

