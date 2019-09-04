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محافظ القليوبية ومساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى قها تمهيدًا لافتتاحه

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ويرافقه الدكتور أحمد محيي، مساعد وزيرة الصحة لتطوير المستشفيات، الأربعاء، مستشفى قها المركزى، الجارى إنشاؤه بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه، ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ، لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزي.

وتفقد المحافظ مبني المستشفى بعد انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية حيث تم تحديد يوم الإثنين القادم لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليما ابتدائيا للبدء في تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبا وتشغيلها تشغيلا تجريبيا.

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أكد محافظ القليوبية أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة لتشغيل المستشفى والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير عدد 14 مستشفى (المشروع القومي لتطوير المستشفيات) ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 مترا مسطحا والمكون من خمسة طوابق (أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبنى القديم من الجهة الشمالية بالإضافة إلى استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبنى ملحق معدني تبلغ مساحته 160 مترا، مكون من خمسة طوابق (أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.

وتتكون المستشفي من 108 أسرّة (66 سرير إقامة + 6 أسرّة ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير) بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.

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