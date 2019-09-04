شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معوقات تواجه «تصديري الملابس الجاهزة» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة عدد من المعوقات التي تواجه صادرات القطاع يأتي في مقدمتها، تأخر صرف المساندة التصديرية والآثار المترتبة على معدلات دوران رأس المال للشركات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة الشرسة التي تواجه المصانع العاملة بقطاع الصناعات النسيجية من الكثير من الدول مثل تركيا، بنجلاديش، والهند، حيث بدأت المصانع في تخفيض طاقاتها الإنتاجيه لانخفاض الطلب العالمى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن مع تحرير سعر الدولار الجمركي وصعوبة نظم استيراد المواد الخام وتأثيرها السلبى على التدفقات النقدية.

وقال المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس، خلال اجتماع نظمه المجلس بحضور عدد من الشركات المنتجة، إن برنامج المساندة التصديرية الجديد يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على مواد خام محلية والسعى نحو تحقيق التكامل في سلاسل الإنتاج للصناعات النسيجية لتخفيض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية القطاع بالأسواق العالمية.

ودعا «طلبة» إلى الاهتمام بتحسين إنتاجية القطن المصرى، الذي يمتلك العديد من المزايا التنافسية خاصة القطن طويل التيلة، مشيرا إلى مشاركة المجلس في مشروع «القطن المصرى من البذرة إلى الكسوه» بالتعاون مع منظمه الأمم المتحدة UNIDO الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومبادرة «قطن أفضل» من أجل إنتاج قطن عالي الجودة من أصناف غير معدلة وراثيا وذات خصائص مميزة، إلى جانب دمج تطبيقات تقنيات المكافحة الحيوية في العمليات الزراعية لتعزيز الأعمدة الرئيسية لاستدامة سلسلة القيمة للقطن المصري، من خلال دعم العمليات الصناعية المستدامة: التتبع، والشفافية، والاقتصاد الدائري، والابتكار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، مؤكداً ضرورة استغلال واستخدام الإنتاجية المحسنة من القطن في إنتاج المنتجات النهائية من الملابس والمنسوجات.