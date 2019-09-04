شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تعليم الكبار»: 22% نسبة الأمية في الإسكندرية ونستهدف خفضها لـ7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأربعاء، بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، لبدء تجربة رائدة بمحافظة الإسكندرية لمحو أمية المواطنين داخل المراكز الإدارية والقرى والنجوع التابعة لها.

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وأكد «الكردي» على ضرورة وضع آلية ونظام محدد للوصول إلى الفئة المستهدفة لمحو أميتها، موضحاً أن الجامعة من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ستتولى تنفيذ المشروع لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى والأحياء، ومراكز المحافظة وذلك تحت إشراف أساتذة الجامعة المتخصصين المشاركين في المشروع.

وأشار إلى أن الجامعة ستمنح الطلاب المشاركين في المشروع جوائز عينية وشهادات تقدير بالإضافة لتدريبهم على أساليب وطرق تعليم الكبار.

وأضاف أن الهيئة العامة لتعليم الكبار ستتولى توفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة، ومنح شهادات اجتياز الاختبارات النهائية لهم، وكذا المتابعة الفنية والإدارية للفصول، وإعداد التقارير عن النتائج المحققة في كل دورة امتحانية.