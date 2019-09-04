شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انتهاء تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الانتهاء من تدريب تنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات، في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2019، كما تم الانتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال (connect) ومدربي الصفين الأول والثاني (connect plus)، بإجمالي عدد 860 مدربا.

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات وكذلك تدريب 5440 موجها ومعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أنه في ظل التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب عدد 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.

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وتابعت: «أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms) والذي يعمل في مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2009، ويقدم البرنامج مجموعة من التدريبات الخاصة بمدراء المدارس والمعلمين، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، جارٍ تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة، وذلك لعدد (80) من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2019».

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تحرص على تقديم برامج توعية للمتدربين بالتزامن مع برامج تدريبات التعليم، وتهدف إلى نشر الوعي في المجتمع بتصحيح مفاهيم الحياة المغلوطة ونشر القيم الإنسانية السامية في المجتمع وحث الشباب على العمل بروح الفريق وشحذ الهمم وتحويل الفكر السلبي إلى فكر إيجابي وبناء ورفع مستوى وعي المعلم لأنه حجر الأساس لأي تطوير في منظومة التعليم.

وأضاف عمر أنه تقرر عقد ورش عمل تدريبية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت لعدد 650 من مدربي شهادات مايكروسوفت (MCE – MOS – MTA) لتنمية مهاراتهم ولمواكبة التحديثات التي تمت في البرامج التدريبية لهذه الشهادات واختباراتها وذلك تمهيدًا لتدريب المعلمين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات.

وأشار إلى أنه جارٍ تدريب عدد 1110 من موجهي ومعلمي الصف الأول الابتدائي من عدد 557 مدرسة ابتدائي بمحافظة الفيوم بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، وذلك على برنامج «قيم المواطنة» بهدف تنمية وبث روح القيم والأخلاق والمواطنة لدى التلاميذ من خلال التواصل مع أهم مؤثر في التلميذ وهو المعلم.