شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول سيدة كعميدة لمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الأربعاء، قرارًا بندب الدكتورة أسماء عبدالناصر أحمد حسين، الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري بالجامعة، كأول عميدة لمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة وذلك لمدة عام.

وكان قرار صدر من مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بالموافقة على إنشاء ليكون بذلك أول معهد على مستوى الجمهورية يختص بأبحاث ودراسات البيولوجيا الجزيئية.

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ويرجع اختيار الدكتورة أسماء عبدالناصر لهذا المنصب نظراً لإسهاماتها العلمية المتعددة في مجالات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها، التي كان أهمها مشاركتها في تأسيس وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بالجامعة أسيوط والعمل بالوحدة منذ عام 1995، إلى أن تولت منصب مديرة الوحدة منذ عام 2006، وحتى صدور قرار بتحويل الوحدة إلى معهد لبحوث البيولوجيا الجزيئية.

يذكر أن الدكتورة أسماء عبدالناصر حاصلة على البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية عام 1985، ثم تم تعيينها معيدة أمراض مشتركة بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة عام 1988، وحصلت على الماجستير في العلوم الطبية البيطرية في أغسطس 1989 ثم مدرس مساعد في سبتمبر من العام ذاته، وحصلت على الدكتوراه في فلسفة العلوم الطبية البيطرية في يوليو 1993 ثم مدرس في أغسطس من العام ذاته، وأستاذا مساعداً عام 1999، ثم أستاذاً عام 2004، كما تقلدت منصب رئيس قسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في عام 2011 وحتى عام 2014م.

وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص الأمراض المشتركة بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في كل من جامعة أسيوط والوادي الجديد وجامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج، إلى جانب الإشراف على الرسائل العلمية لنيل درجة الدكتوراه بكل من قسم الأمراض المتوطنة وقسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة أسيوط، وأيضاً الإشراف على الرسائل العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص فسيولوجيا النبات بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في تخصصات البيولوجيا الجزيئية داخل مصر وخارجها وتدربت على العديد من التقنيات الحديثة على مستوى العالم في هذا المجال.