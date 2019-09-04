شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 كشكًا غير مرخص بشارع المجزر الآلي بحي الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط الشارع وحظر كافة مظاهر التعدي على حرم الطريق العام .

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تمت إزالة 30 كشكا ومحلا مخالفا بمنطقة المجزر الألى بحي الهرم لتعديها على حرم الطريق العام واحتلالها الأرصفة المخصصه للمواطنين.

وأشار راشد إلى أنه لن يتم السماح بالتعدي على حرم الطريق، وأن هناك عددا من الضوابط تم وضعها للأكشاك المرخصة تشمل إلغاء تراخيص الأكشاك غير الملتزمة بنظافة المنطقة المحيطة بها أو متعدية على حرم الطريق العام والأرصفة.

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وأكد المحافظ أنه لن يسمح بوجود مخلفات بجانب أي كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطه والحفاظ على الأرصفة والبلدورات، مشيراً إلى أنه سيتابع بالمرور الدوري على الأكشاك للنظر في مدى التزامها وإلغاء ترخيص غير الملتزمة.

أوضح المحافظ أنه يتم تنظيم حملات إشغالات مسائية لرفع إشغالات المحال التجارية والمقاهي، حيث شملت الحملات شارع فيصل بمتفرعاته وسهل حمزة والعريش وكفر طهرمس، إضافة إلى شوارع الصفا وعثمان محرم ومنطقة الطوابق بفيصل.

كما أكد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات بحي جنوب الجيزة، حيث رفع كافة حالات الإشغال للمحال والأكشاك والمقاهي بشارع جمال عبدالناصر قطاع المنيب، كما تمت إزالة التند والبروز وأوجه الإشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن أعمال رفع الإشغالات مستمرة حتى يتم إعادة الانضباط للشارع، مشيراً إلى أنه تمت إزالة سوق الشهداء العشوائية بمدينة الحوامدية ورفع كافة الإشغالات من باعة جائلين وسيارات كارو، وتم فتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات، والذى كان يعانى من صعوبة السير به.