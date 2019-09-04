شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرّم 54 من أوائل الشهادات الأزهرية على مستوى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عدد 54 من أوائل الشهادات الأزهرية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، للعام الدراسي 2018/ 2019، بقاعة قصر الثقافة بمدينة بني سويف، بحضور فضيلة الشيخ سيد عبداللطيف سيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام سيد بالمنطقة الأزهرية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، حيث تم تكريم 54 طالبا وطالبة بواقع 19 طالبا وطالبة للشهادة الابتدائية، 18 طالبا وطالبة للشهادة الإعدادية، 17 طالباً وطالبة للثانوية الأزهرية «طلاب بشعبة العلمي، 7 طلاب للشعبة الأدبية، 2 لشعبة العلوم الإسلامية»، بالإضافة إلى تكريم مديري الإدارات الأزهرية السبع، حيث تم منح المكرمين دروع وشهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم.

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وهنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوائل، محفزا لهم على مواصلة النجاح والتفوق والتعلم ليكونوا دعاة الخير لبلدهم، ونشر الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة والوسطية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة التي تروج لها بعض الجماعات الإرهابية، مؤكدا على مكانة الأزهر الشريف المحلية والعالمية، قائلا :«الأزهر المنارة الخالدة على مر العصور لنشر الفقه والعلم الشرعي والتعاليم الصحيحة المستنيرة، وهو رمز شامخ من رموز وطننا الغالي مصر والذي يعبر دائما عن مكانة مصر إقليميا وعالميا».

كما أعرب المحافظ عن سعادته لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين علميا، مؤكداً على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة ،موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لأبنائهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.

ومن جانبه قدّم الشيخ سيد عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية الشكر للمحافظ المستشار هاني عبدالجابر لحرصه على تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداً على أن هذا التكريم يعد تكريماً لمنطقة بني سويف الأزهرية ولجميع العاملين بها.