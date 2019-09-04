شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية» تفتتح أول عيادة لعلاج الإدمان في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، الأربعاء، أول عيادة تقدم خدمة علاج الإدمان في مستشفى الصحة النفسية في بني سويف، وذلك انطلاقا من الدور الريادي لوزارة الصحة في محاربة مشكلة الإدمان في مصر والسعي لتوفير خدمات العلاج لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، وحضر الافتتاح مجموعة من قيادات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونقيب الأطباء وأعضاء من النقابة في بني سويف.

وقالت الدكتورة منن إن افتتاح تلك العيادة يأتي ذلك ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة للتوسع في مراكز تقديم خدمة علاج الإدمان لتشمل كل المحافظات مع الاهتمام بمحافظات الصعيد، وبذلك يزيد عدد المستشفيات التي تقدم خدمة علاج الإدمان إلى 17 مستشفى ومركزا على مستوى الجمهورية، كما تنضم مستشفى بني سويف لمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان في كل من المنيا، وأسيوط، وأسوان التي تقدم خدمات علاج الإدمان في محافظات الصعيد والذي يحظى باهتمام القيادة السياسية.

وأضافت أن الأمانة بصدد افتتاح مستشفى سوهاج للصحة النفسية قريبا بإذن الله تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، ومن المنتظر أن تخدم هذه العيادات قطاعاً كبيراً من أهالي الصعيد، ومن المخطط أن يتم افتتاح القسم الداخلي لعلاج الإدمان في مستشفى بني سويف قبل نهاية هذا العام.