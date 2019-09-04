شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غلق مدرسة.. استبعاد المدير والتحقيق مع جميع العاملين في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير مدرسة الشهيد وليد إسماعيل الثانوية بنين بقليوب وعودته إلى وظيفته الأصلية ونقله إلى مدرسة أخرى بإدارة قليوب، وإحالة جميع العاملين بالمدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بقليوب وإخطار وكيل الوزارة بنتيجة التحقيقات، وكذلك تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة التعليمية وإدارات المتابعة والتوجيه المالي والإداري بالإدارة ومسؤول الأمن بالإدارة لتنفيذ قرارات وكيل الوزارة ومتابعة حالة المدرسة من كافة النواحى الإدارية والتعليمية .

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وجاء قرار وكيل الوزارة عقب جولته المفاجئة على عدد من المدارس بإدارة قليوب التعليمية يرافقه خالد الشربيني، مدير عام الإدارة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث فوجئ وكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية بإغلاق باب المدرسة وعدم تواجد العاملين بها حتى الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحا وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مدير مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات بالاهتمام بالأعمال الخاصة بالصيانة والنظافة بمبنى المدرسة، وإزالة الرواكد الخشبية، وذلك عقب جولته على جميع مرافق المدرسة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، واضحة بأنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا للعام الدراسي الجديد، وتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وموقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بلون العلم المصرى وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم وأسماء الطلاب وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بالعملية التعليمية وتدريبات المعلمين وتطبيق نظام التعليم الجديد.