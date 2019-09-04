شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «آسيا فروت لوجستيكا» في هونج كونج بمشاركة 43 شركة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والغرفة العربية الألمانية المشاركة المصرية في معرض آسيا فروت لوجستيكا، والذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 4– 6 سبتمبر 2019 بمدينة هونج كونج بدولة الصين، والذي يعد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر والفاكهة في منطقة جنوب شرق آسيا.

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و يقام المعرض على مساحة تزيد على 36 ألف متر مربع، وبلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 13 ألف زائر منهم 64% من دول آسيا و36% من باقي دول العالم، فيما تبلغ مساحة الجناح المصري حوالي 650 متر مربع، تقوم من خلاله 43 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.

ومن جانبه أكد المهندس عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات صحفية الأربعاء، على أهمية المشاركة المصرية بالمعرض لأنه يمثل البوابة الرئيسية للترويج لمنتجاتنا المصرية لمنطقة جنوب شرق آسيا، والتي تعد من أهم في الأسواق التي يسعى المجلس للانتشار بها لما تحمله من فرص واعدة للصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يتفق مع الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لآسواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية سواء على مستوى أسواق جنوب شرق آسيا أو السوق الإفريقي وأمريكا اللاتينية.

وأضاف «الدمرداش»، إن المعارض الزراعية الدولية هي أحد أدوات فتح الأسواق الجديدة للمنتجات الزراعية المصرية، خاصة وأن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تشهد زيادة «غير مسبوقة»، حيث بلغت 4.3 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019، تتصدرها صادرات الفواكه الطازجة، والتي بلغت حوالي 1.1 مليار دولار تتصدرها صادرات الموالح، يليها صادرات العنب والرمان، الفراولة، بينما تأتي صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس والبصل والطماطم الطازجة وبطاطا حلوة.