شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات» يُعلن موعد إعلان النتيجة وفتح باب التحويلات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية ومستنفدي الرغبات، الأربعاء، فيما قرر مكتب التنسيق مد تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الفنية لحين الانتهاء من تسجيل الناجحين من الدور الثاني.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ نحو 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020، مشيرًا إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت، 24 أغسطس الماضي، واستمر حتى أمس الأربعاء، دون أية شكاوى طلابية.

وأضاف «عطا» أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة خلال 72 ساعة بحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات، موضحا أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب، لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

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وشدّد «عطا» على أن مكتب التنسيق بدأ العمل على ظهور النتيجة لاعلانها في أسرع وقت، مؤكدا أن مكتب التنسيق يعمل أيضًا على الانتهاء من ترشيحات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تمهيدًا لإعلانها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح «عطا» أنه بالنسبة لتنسيق الشهادات الفنية، قرر مكتب التنسيق مد الفترة لتسجيل الرغبات لحين الانتهاء من الناجحين من الدور الثاني، موضحا أنه تقدم لموقع التنسيق حتى الآن نحو 191 ألف طالب وطالبة من أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2019/2020.

وبالنسبة لطلاب الشهادات الفنية، قال «عطا» لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، إذ تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.