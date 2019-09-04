شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لهيئة مكتب «الأعلى للإعلام» لمراجعة أكواد ومعايير التغطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، اجتماعًا بهيئة مكتب المجلس، لمراجعة مدونة المعايير الإعلامية والأكواد، ومعايير التغطية المتخصصة وضوابط البرامج.

حضر الاجتماع كل من عبدالفتاح الجبالى، ومحمد العمرى، وكيلا المجلس، والدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، وصالح الصالحى، وجمال شوقي.

ومن المُقرر أن يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا عقب اجتماع هيئة المكتب، يعقبه مؤتمر صحفي، لإعلان تطبيق تلك الضوابط.