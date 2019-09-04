شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مشروع قرارات تعديل لائحة الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الطب لجامعة العريش، وكذا إضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بورسعيد، إلى جانب تعديل مسمى «كلية العلوم الطبية التطبيقية» بجامعتي المنوفية وبني سويف، ليصبح «كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الجامعات وتزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 1008 وحدات سكنية بإسكان مدينة بدر، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية لتسكين أصحاب الحرف والعاملين في صناعتيْ دباغة الجلود والغراء بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك ضمن خطة تسكين محافظة القاهرة مقابل إخلاء وحداتهم بمنطقة عزبة المدابغ، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة رقم 51، بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس الماضي، لعدد 40 موضوعاً.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستمرار في تنفيذ التعاقد المبرم مع دار نهضة مصر بتاريخ 13 أغسطس 2018، وذلك لشراء الكتب الدراسية التي قامت بتأليفها الدار قبل العام الدراسي 2018 – 2019، وتتمثل في كتب اللغة العربية لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وكتب التربية الدينية والإسلامية للصف الأول الابتدائي، ومطلوب إعادة توريدها للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 – 2020.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا الموافقة على التعاقد مع عددٍ من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت، لكافة طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2019 – 2020، بالأسعار النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، للعام الدراسي 2019 – 2020، بشرط استيفاء موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.