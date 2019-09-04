شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ الإسماعيلية مع سفير الأرجنتين بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، سفير دولة الأرجنتين بالقاهرة، إدواردو انطونيو فابيلا، خلال زيارته للإسماعيلية في حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري عموم المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمناطق الصناعية بالقنطرة شرق والإسماعيلية ورئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية وجميع ممثلي الجهات المعنية بملف الاسثمار.

وعقد محافظ الاسماعيلية وسفير الأرجنتين مؤتمرًا موسعًا، لبحث ومناقشة سبل ودعم وتفعيل التعاون فيما بين الجانبين في مجالات الاستثمار والاقتصاد المختلفة.

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كما تم خلال المؤتمر استعراض فرص ومزايا الاستثمار المتاحة بالإسماعيلية إضافة إلى عرض «داتا شو» عن أهم المشروعات القومية والرئيسية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة كما تم عرض خاص عن فرص الاستثمار المتاحة بدولة الأرجنتين.

ومن جهته، أعرب سفير الأرجنتين عن بالغ سعادته بزيارة الإسماعيلية وما شهدة خلال الزيارة من حفاوة اللقاء وحسن الاستقبال مؤكدا أنه سوف يتم استكمال كافة التنسيقات والترتيبات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وفى ختام اللقاء، أهدى اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة للسفير الأرجنتيني.