شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية»: الإفراج عن سيارات وقطع غيار بـ4.1 مليار جنيه خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر أغسطس 2019، والذي يعد الشهر الثامن لتطبيق قرار زيرو جمارك عن 8078 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و305 مليونا و144 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و996 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 411 مليونا و332 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 92 مليونا و21 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 624 مليون و350 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 962 مليونا و455 ألف جنيه. وخلال شهر أغسطس 2019، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أيضا عن 1331 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 803 ملايين و616 ألف جنيه.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 59 مليون و243 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 120 مليونا و800 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 180 مليون و43 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 50 مليونا و974 ألف جنيه.

وعلى صعيد متصل، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 854 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر يوليو 2019 بقيمة بلغت 999 مليونا و893 ألفا جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 25 مليونا و134 ألف جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 91 مليونا و134 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 116 مليون و269 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 22 مليون و873 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس لعام 2019 حوالى 4 مليار و108 ملايين و654 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 205 ملايين و373 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 623 مليونا و267 ألف جنيه، ورسم التنمية 92 مليونا و21 ألفا جنيه، والرسوم والغرامات الأخرى 125 مليونا و498 ألف جنيه، ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2019 حوالى مليار و46 مليون و161 ألف جنيه. كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر أغسطس 2019 حوالى مليار و36 مليونا 213 ألف جنيه.