شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات الهجرة مع الجالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة الهجرة بجمع تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج، لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها «ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج»، الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقيام الوزارة بجمع أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند، مُوضحةً التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة.

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وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات، وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، وموقعها الإلكتروني، ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مُنوهةً إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة ( emigration.gov.eg)، وصفحتها على التواصل الاجتماعي (Egyptian Ministry Of Emigration)، وليس عبر أي وسيط آخر، مُحذرةً أي شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج.

وتابعت الوزارة أن فتح باب التسجيل لحضور هذه البرامج والفعاليات مُتاح لكافة من ينطبق عليهم شرطي (السن من ١٨إلى ٣٥ عاماً، وكذلك الإقامة بالخارج)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط المصريين في الخارج بوطنهم، وغرس الانتماء لديهم، وإطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المصريين بالخارج، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة ( 19787).