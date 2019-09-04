شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث أداء الشبكات لمنع تكرار الأعطال في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورؤساء المناطق المختلفة، وذلك لمتابعة أداء شبكة نقل الكهرباء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير بالشركة .

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم»، أن الدكتور شاكر أبدى انزعاجه الشديد من تكرار الأعطال في عدد من محطات المحولات خلال الفترة الماضية، بعد ظهور شكاوي للمواطنين من حدوث انقطاعات التيار، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها والعمل على تقليل تلك الأعطال للحدود العالمية، وعمل خطة عمل لتدعيم المناطق الساخنة التي تتكرر بها تلك الشكاوي.

وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

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كما أكد على ضرورة الاهتمام بسرعة وجودة تنفيذ خطط التطوير، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار «شاكر»، إلى مجهودات الدولة في أن تكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة من خلال خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار على أعلى مستوى من التميز، مؤكداً على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في هذا الصدد.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بإعداد برامج تدريبية للعاملين وذلك لرفع كفاءتهم والوصول إلى دقة التعامل مع مهمات الشبكة، ومتابعة برامج التشغيل والصيانة، ومراجعة وتعميم المستندات الخاصة بالإجراءات القياسية لذلك، وإعداد تقييم لأداء الشبكة والعاملين عليها.

كما أكد على ضرورة تقدير ما تم ضخه من استثمارات ضخمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء والتي بلغت حوالي 54 مليار جنيه.

وشدد شاكر على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن جودة التغذية الكهربائية، وخفض نسب الأعطال، وضرورة التأكد أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، ومتابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية والإهتمام بإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.