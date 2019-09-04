شكرا لقرائتكم خبر عن وقف جميع أعمال البناء بحي وسط الإسكندرية لحين فحص التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف جميع أعمال البناء بنطاق الحي، وذلك لحين فحص جميع التراخيص.

وأفاد بيان صادر عن الحي بأن القرار يأتي بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض مالكي العقارات بحي وسط بمخالفة رخص البناء الممنوحة لهم.

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وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البنائية، طبقا لما جاء بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

ووجه رئيس حي وسط، إدارات «الهندسية، المتابعة، إشغال الطريق» للمرور على جميع مناطق وأقسام وشياخات الحي، لإيقاف جميع أعمال البناء، ومتابعة ورصد أي أعمال مخالفة تنفيذا للقرار.

وفي ذات السياق؛ عقد اللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اجتماعا بديوان عام حي وسط لتشكيل مجموعات عمل لتفعيل قرار وقف أعمال البناء لحين فحص جميع التراخيص.