ضبط هارب من 421 حكم قضائي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط "محكوم عليه هارب -مُقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية" صادر ضده 421 حكم حبس في قضايا "تبديد، استكمال بناء، تبوير" بلغ اجمالي مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس، وكفالات بلغت 49 ألف جنيه وغرامات بلغت 197 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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