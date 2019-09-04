انتقامًا من والده.. ربة منزل ونجلها يقتلان رضيع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، غموض مقتل طفل رضيع بغرفة أعلى سطح منزله، وبه خدوش وسحجات حول الرقبة ونزيف بالأنف، وتبين أن زوجة عمه ونجلها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من ربة منزل، بعثورها على جثة نجلها "رضيع -يبلغ من العمر عام وثمانية أشهر" بغرفة أعلى سطح منزلها وبه خدوش وسحجات حول الرقبة ونزيف بالأنف.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "زوجة عم الطفل المجني عليه -ربة منزل، ونجلها -مُقيمان بذات القرية" لخلافات عائلية سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام من والدة الطفل لذات الخلافات السابق الإشارة إليها، قررت المتهمة أنه أثناء لهو الطفل أمام منزلها الملاصق لمنزل أسرته قامت باصطحابه للداخل، والإجهاز عليه وخنقه فأودت بحياته عقب ذلك قامت بوضعه داخل جوال وقام نجلها المتهم الثاني بالتخلص منه بإلقائه بمكان العثور وبمواجهة الأخير أيد ما جاء باعترافات والدته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.