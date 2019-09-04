مباحث المطرية تضبط حداد لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد العناصر الإجرامية، يعمل "حداد" لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، بمنطقة المطرية.

كانت معلومات وردت للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية، تفيد قيام حداد، مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 11 قضية آخرهم تصنيع أسلحة محلية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية ويتخذ من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن الرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بداخله على فرد خرطوش عيار 12مم، مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.