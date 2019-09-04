ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على شقيقين بحوزتهما قطعتي سلاح ناري، وذخائر بقصد ممارسة أعمال البلطجة.

وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث السلام أول، تفيد قيام شقيقين بحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن النقيب علي كساب، معاون المباحث من ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، 30 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتها أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع وفرض السيطرة على قاطني المنطقة محل سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.